Американский президент Джозеф Байден отменил сразу семь указов своего предшественника на этом посту – Дональда Трампа. Это следует из приказа, обнародованного в пятницу, 14 мая, на сайте Белого дома, передает DW.

Одно из отмененных Байденом постановлений касалось обязательного подтверждения потенциальными иммигрантами в США наличия у них американской медстраховки. Документ устанавливал, что все потенциальные иммигранты в США должны были подтвердить наличие у них американской медстраховки.

В подписанном приказе Байдена, в частности, указывается, что решение Трампа на этот счет “не отвечало интересам Соединенных Штатов“. Постановление республиканца от октября 2019 года предполагало, что прибывшие в США по иммиграционной визе должны были подтвердить, что у них – достаточно средств для оплаты “разумно прогнозируемых медицинских расходов”.

В числе других постановлений, действие которых было отменено – “о предотвращении цензуры в интернете” от мая 2020 года. Оно касалось ответственности онлайн-платформ за распространяемую ими информацию и, по мнению ряда аналитиков, подрывало доступ пользователей “к достоверной онлайн-информации”.

Отменен также указ “о защите американских памятников, монументов и статуй”, который Дональд Трамп подписал 26 июня 2020 года на фоне протестов Black Lives Matter и уничтожения объектов, имевших отношение к колониальному прошлому.

Кроме того, признаны были нецелесообразными постановления о “защите американцев от чрезмерной криминализации посредством реформы регулирования”, “ребрендинг”, касавшийся внешней помощи Вашингтона и продвижения нацвлияния, а также еще один указ – “о восстановлении памятников американским героям”.

Байден начал отменять распоряжения Трампа вскоре после занятия должности главы государства. Так, в начале мая он повысил квоту приема страной беженцев в этом году с 15 тыс. до 62,5 тыс. Действовавший до этого исторически самый низкий лимит, который установила предыдущая администрация Дональда Трампа, “не отражает ценностей Америки как нации, которая приветствует и поддерживает беженцев”, говорилось в заявлении главы Белого дома.

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