В подмосковном водоеме правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти гражданина Беларуси, тело которого нашли в Учинском заливе в нескольких метрах от берега. Как сообщает “МК”, инцидент произошел в городском округе Мытищи в деревне Крюково в минувший вторник, 11 мая.

В органах не исключают версию убийства

На следующий день в полицию пришло сообщение, что местные спасатели-водолазы извлекли из воды труп мужчины, на спине которого висел рюкзак с 32-килограммовой гирей внутри.

В свою очередь в управлении Следственного комитета по Московской области уточнили, что погибший находился в России без регистрации.

«Пока мы не смогли установить его место работы, если таковая имелась. В Россию 47-летний житель республики приехал на американской иномарке, которая зарегистрирована у него на родине», – заявили ФАН в ведомстве.

Также уточняется, что сначала местные жители обнаружили машину погибшего, после чего обратились в службу спасения. Автомобиль был припаркован в 150 метрах от берега. Также изъят мобильный телефон водителя.

Причина смерти гражданина Беларуси пока не установлена, однако рассматриваются все возможные версии его гибели, в том числе убийство. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза.

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