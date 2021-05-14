В Молдове стартует предвыборная кампания, которая может изменить страну навсегда

Досрочные парламентские выборы назначены на 11 июля. Все без исключения политические силы страны проявляют редкое единодушие, заявляя, что их исход определит будущее Молдовы не только до следующих выборов, но, возможно, необратимо.

Эта маленькая страна, не имеющая общей границы с Россией, долгие годы находилась в сфере влияния Москвы, которая то кнутом, то пряником добивалась ее лояльности, отмечает bbc.com.

К примеру, как только Кишинев начинал тяготеть к Европе, Роспотребнадзор признавал молдавское вино непригодным для импорта на российский рынок.

Или представители Кремля начинали летать в Приднестровье – проблемный анклав внутри Молдовы с сильными пророссийскими настроениями, объявивший о независимости еще в 1990 году, но так и не признанный никем в мире, включая Россию.

До сих пор Кишиневу удавалось с переменным успехом балансировать между ЕС и Россией. Но в декабре 2020 года пророссийский президент-социалист Игорь Додон проиграл выборы Майе Санду, занимающей твердую прозападную позицию.

Если сейчас парламентское большинство получат партии, лояльные Санду, и между президентом и законодателями установится полное взаимопонимание, страна возьмет курс строго на Запад, а российским миротворцам будет предложено покинуть территорию Молдовы.

Социалисты и коммунисты понимают, что при подобном развитии событий им вряд ли уже когда-нибудь удастся вернуться к власти, и для них предстоящие выборы – настоящая борьба за выживание.

Каковы перспективы будущих выборов?

Даже лояльные Игорю Додону СМИ признают, что у партии Майи Санду большие шансы на успех, и пугают свою аудиторию полной дестабилизацией в обществе, «украинским сценарием», приходом НАТО и насаждением чуждых православной Молдове ценностей.

Партия социалистов призвала другие партии левого толка объединиться вокруг себя и идти на выборы блоком. Пока на это согласились только коммунисты (ПКРМ). В своем заявлении от 6 мая они написали, что по-прежнему не слишком высоко оценивают деятельность Партии социалистов и ее руководителя Додона, но идут на объединение ради спасения страны.

По мнению молдавского политолога Виктора Жосу, Игорь Додон стал для левых символом поражения и упущенных возможностей, и объединяться вокруг него они могут только лишь от отчаяния.

«Что касается будущей конфигурации парламента, то одно из моих ожиданий от выборов – это расчистка правого фланга. Я считаю, что у президента Майи Санду есть отличный шанс оставить там только одну правую партию – «Действие и солидарность», которая получит впечатляющие результаты. Эта партия движется в том же направлении, что и президент, проводит ту же политику, так что по крайней мере у правых – и ясность, и перспективы», – предсказывает Жосу.

В начале мая Игорь Додон съездил с двухдневным визитом в Минск к Александру Лукашенко. Помимо торговли и экономических связей они обсуждали некие западные силы, которые, по их словам, раскачивают регион и наконец добрались до Молдовы.

«Давление готовилось и у нас. Сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные. Думаю, что они попытаются в эти даты. Но вы показали пример», – восхитился Додон действиями Лукашенко при подавлении протестов в Беларуси прошлым летом.

Лукашенко ответил, что не мог не удержать ситуацию, потому что понимал, что этот опыт рано или поздно пригодится и Молдове.

Но в Молдове, где уже несколько поколений выросло в относительно свободном обществе, «опыт Лукашенко» среди молодого электората вызывает лишь отторжение, а именно молодежь во многом помогла Санду избраться президентом.

Почему экс-президент, не занимающий в данный момент никакого государственного поста, вдруг отправился обсуждать двусторонние экономические отношения с другим государством, не ясно, но если цель Додона состояла в демонстрации своих союзников, то этот визит стал скорее его очередным просчетом.

По мнению экспертов, Партия социалистов сохраняет шансы на определенное количество мест в парламенте, но впечатляющего результата, скорее всего, не будет.

«Также нельзя забывать роль диаспоры, которая неуклонно росла с 2009 года. Я считаю, что Молдова – уникальный случай, когда диаспора играет очень важную роль», – говорит аналитик Игорь Волницкий. Он напоминает, что прошлые президентские выборы Майя Санду выиграла во многом за счет голосов соотечественников за рубежом, а значит, они, скорее всего, поддержат и лояльную ей партию.

Другой молдавский политолог Александр Кориненко уверен, что предстоящие выборы только усугубят политический кризис.

«В данный момент нет четких перспектив коалиций или хотя бы устойчивого большинства. Есть основания полагать, что следующий парламент не проработает долгий срок и может быть так же распущен», – говорит эксперт.

Всего ЦИК Молдовы допустил к участию в выборах 53 партии.

Поделиться ссылкой: