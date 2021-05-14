14 мая в Бресте судят четвертую группу обвиняемых по уголовному делу о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года.

На этот раз на скамье подсудимых оказались 12 человек. Среди них брестчанин Евгений Синяк с сыном Арсением, которого отчислили из университета после прошлогодних протестов. Обвиняют и пружанского поэта, основателя ежегодной литературной «Медовой премии» Николая Попеко. А также Андрея Лешко с женой Полиной, которые воспитывают двоих детей трех и шести лет, а Полина беременна третьим.

Трое обвиняемых — Арсений Синяк, Ольга Глушко и Роман Яхин – суда ожидали в СИЗО. На заседание их доставил конвой. Остальные находились под подпиской о невыезде.

Все 12 человек обвиняются в том, что 13 сентября с 16:00 до 18:00, в группе с иными лицами, в нарушение закона о массовых мероприятиях, умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. А именно: громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладони. Это, согласно обвинению, привело к нарушению работы общественного транспорта и нормальному функционированию предприятий и организаций.

Пять человек признали вину частично. Остальные не согласились с предъявленным обвинением.

30-летняя обвиняемая Виктория Корольчук пояснила суду, что 13 сентября встретилась с подругами на остановке возле ЦУМа. Вместе они решили сходить перекусить в KFC. Увидели движущуюся по проспекту Машерова колонну людей и пошли в ту же сторону к ресторану быстрого питания.

На дорогу, по словам Виктории, она не выходила, с толпой не смешивалась. Женщина с подругами шла параллельно демонстрантам по скверу. Когда люди остановились на перекрестке, Виктория с подругами вышла на проезжую часть, сделала несколько фотографий с бело-красно-белым флагом, который кто-то попросил у участников шествия, а затем они втроем зашли в KFC. Что происходило на перекрестке дальше они не видели.

– Когда вышли из KFC, увидели, что дорога мокрая Со слов людей узнали, что приезжала спецтехника (водомет), – рассказала обвиняемая.

Следующим допросили Евгения Синяка. Он рассказал, что 13 сентября приехал с сыном с микрорайона Речица в центр, чтобы погулять, так как “на Речице в выходные дни и отдохнуть негде”. На улице Советской они заметили колонну и решили к ним присоединиться “из интереса”.

– Хотелось посмотреть, чем это все закончится и куда люди идут, – объяснил обвиняемый.

С колонной они дошли до перекрестка проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. По словам Евгения, в трех местах он заметил, экипажи ГАИ: на улице Советских Пограничников, бульваре Шевченко и проспекте Машерова. Он подчеркнул, что на дорогу он с сыном не выходил, шли по тротуару. Когда толпа остановилась на перекресте, Евгений и Арсений зашли в ближайший продовольственный магазин за продуктами. Потом они вышли и разошлись.

– А где встретились (с сыном)? – уточнил прокурор.

– В ИВСе, – ответил обвиняемый.

По словам Евгения, он перешел на другую сторону перекрестка, чтобы посмотреть, что делают люди, а потом вернулся обратно. В общей сложности он пробыл на перекрестке 3-4 минуты, хороводы не водил. Когда приехал водомет и ОМОН, Евгения задержали. Сына тоже. На обоих составили протоколы по 23.34 и назначили сутки.

Следующим допросили 46-летнего Романа Яхина. Он ранее неоднократно судим. В суде он признал свою вину частично. Пояснил, что в хороводах не участвовал, но по перекрестку прошел. Флагов и символики у него с собой не было.

После допроса Романа Яхина в заседании объявили перерыв. Суд продолжится в понедельник, 17 мая.

Напомним, «хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По данным правозащитников, по нему проходят около 100 фигурантов. Их судят группами по 10−14 человек.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Судят обвиняемых группами. На сегодняшний день приговоры огласили 32 брестчанам. Из них 19 человек получили ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, десять направили на «домашнюю химию», троих — в колонию общего режима.

Станислав КОРШУНОВ, корреспондент «Народной Воли» по Брестской области.

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