Теперь и российские таможенники задержали контрабандные белорусские сигареты

Таможенники Турухтанного поста Балтийской таможни, в г. Санкт-Петербурге, обнаружили в досках 54 200 пачек белорусских сигарет, сообщает Федеральная таможенная служба России.

Партию товара пытался вывезти в Нидерланды индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Смоленске. Согласно декларации, в контейнере перемещался товар «пиломатериалы обрезные – доска из ели». У сотрудников таможенной службы возникли подозрения в отношении товара: «сработал риск высокой вероятности заявления недостоверных сведений».

В ходе осмотра 40-футового контейнера с применением инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены нехарактерные для структуры товара затемнения. При вскрытии контейнера таможенники обнаружили внутри склеенных досок сигареты NZ и NZ Safari с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет составила 1,4 тонны.

По выявленному факту Балтийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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