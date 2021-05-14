Следующим его генеральным директором, не исключено, будет назначен руководитель сельской художественной самодеятельности.

В Большом театре опять новый генеральный директор – Вячеслав ГАРБУЗОВ, чиновник областного масштаба со скромной, но твердой поступью преданного управленца. А что вы хотите? Пригласить в Минск интенданта Зальцбургского фестиваля? Хотя почему бы и нет – почему бы не попробовать поискать претендентов на такой значимый пост среди известных импрессарио Европы? Но, как говорится, у нас другие ориентиры.

У нас чуть ли не каждый новый министр культуры назначает нового директора в Большой. Да, собственно, и сами министры меняются, как перчатки: за последние лет десять с небольшим в этом ведомстве было четыре новых чиновника. И директоров в театре за это время тоже четыре. И каждый новый генеральный Большого, если посмотреть, – это как отражение Беларуси, ее конкретного политического момента. Сейчас нужен дисциплинированный идеолог. И назначается Вячеслав Гарбузов. Возможно, что следующим будет вообще директор из районного дома культуры или из сельской художественной самодеятельности. А что удивительного – пока явно, что тенденция идет по нисходящей.

Но были когда-то и другие периоды в истории театра и страны.

В начале 2000-х тысячных – возрождение. Не случайно Александр Лукашенко первым среди всех театров страны стал ремонтировать именно Большой: он тогда сам чувствовал себя созидателем. Вспомним, что огромный ремонт и реконструкцию музыкального гиганта на своих плечах вынес народный артист, выдающийся хореограф Валентин Елизарьев. Именно он был директором Большого театра в те годы. Именно его безупречная фигура как нельзя лучше соответствовала тому моменту белорусской истории.

Но настало время фанфар, время вышколенных мундиров, и пост директора Большого достался Владимиру Гридюшко, человеку с крепким министерским прошлым. Да, у него не было специального образования, кроме музыкальной школы по классу баяна, но Гридюшко, надо сказать, был неплохим менеджером. Имел экономическое образование. И еще он любил наш Большой театр, это все-таки чувствовалось…

Его сменил тишайший Александр Петрович, бывший директор вечно «лежачего» Музыкального театра. Как оказалось ненадолго, он был фигурой переходной, тоже какой-то «лежачей». На голову Петровича свалилось все: и локдаун в связи с пандемией, и бесславные, скандальные увольнения лучших музыкантов и солистов театра. В общем-то, черная метка на всю биографию бывшего директора. Но за покорность Александру Евгеньевичу сейчас нашли место в одном из творческих коллективов Белгосфилармонии. Все-таки не на пенсию.

А теперь на должность генерального директора Большого театра из кадровых кладовых извлекли персону Вячеслава Гарбузова, молодого идеолога и пропагандиста с Брестчины. У него нет ни театрального, ни музыкального образования, как, впрочем, и экономического. Зато есть твердая карьера управленца – что, видимо, и требует официальный политический момент. Вячеслав Гарбузов по базовому образованию историк-политолог, в 1998-м окончил Брестский университет. Еще на студенческой скамье он влился в аппарат БРСМ. Затем были годы службы в Брестском облисполкоме, в управлении культуры…

Естественно, Вячеслав Гарбузов прошел политическую подготовку в Академии управления при президенте Республики Беларусь. А в 2019 году, уже будучи директором Брестского драматического театра, переподготовку по профилю – в университете культуры и искусств. Возможно, он даже посещал Большой театр… Возможно, даже сможет теперь высидеть три с половиной часа на опере «Фауст». Возможно, знает творческий путь художественного руководителя театра всемирно известного хореографа Валентина Николаевича Елизарьева. Кстати, министерство не сочло нужным посоветоваться с мэтром перед назначением в коллектив нового директора. Как-будто послали очередного начальника в ЖЭС – авось сработаются… Конечно, будем надеяться. Елизарьев – мудрый, опытный, гениальный. Гарбузову у такого человека учиться, учиться и еще раз учиться.

Сейчас для нового генерального директора Большого театра главное что? Преданность Лукашенко, а вовсе не прорывы в искусстве. А разницу между партитурой и клавиром, между каватиной и каденцией новому руководителю Большого, может, знать и не обязательно.

И вообще, долог ли век Гарбузова в такой высокой должности? Следующим генеральным директором Большого театра, не исключено, будет назначен руководитель сельской художественной самодеятельности.

Публикация – из № 35 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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