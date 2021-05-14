Лидер ХАМАС Халед Машааль заявил, что группировка готова к прекращению огня, однако от Израиля ответ пока не последовал, сообщает TUT.BY, ссылаясь на газету The Times of Israel.

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас 14 мая призвал Соединенные Штаты вмешаться, чтобы остановить эскалацию на Западном берегу и в Газе. «Президент призывает администрацию США немедленно вмешаться, чтобы остановить эту израильскую агрессию, чтобы ситуация не вышла из-под контроля», — говорится в заявлении офиса Аббаса.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для переговоров со сторонами конфликта.

Взаимные обстрелы Израиля и военных структур ХАМАС продолжаются с 10 мая, после столкновений между верующими и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме.

С израильской стороны с начала конфликта погибли семь человек и больше 500 ранены. Палестинская сторона оценивает свои потери почти в 100 убитых, включая 22 детей и восемь женщин, и примерно 580 раненых.

Армия обороны Израиля 14 мая заявила о массированной атаке на объекты движения ХАМАС в секторе Газа. Военные утверждают, что целью были как подземные пусковые установки, так и тоннели, которые используют боевики. ХАМАС, в свою очередь, в ночь на 14 мая устроил обстрел города Ашкелон.

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