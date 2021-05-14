Утром 14 мая у Дома правосудия собралось, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Милиция в мегафон требовала разойтись. После начались задержания.
«Сегодня около 11 часов возле Дома правосудия сотрудниками милиции задержано 14 человек, которые не выполнили законные требования сотрудников милиции», — говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.
«Дело студентов», по которому в качестве обвиняемых проходят 12 человек, рассматривает суд Советского района Минска, процесс проходит в Доме правосудия.
На суд пустили только близких родственников. Милиция через мегафон требовала разойтись всех, желавших попасть на открытый процесс. Начались задержания, пишет “Ежедневник”.
Задержанных доставили в районные управления для разбирательства, проводится проверка. В сообщении говорится, что правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись.
Среди задержанных оказалась журналист TUT.BY Любовь Касперович, а также политик Анатолий Лебедько.
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