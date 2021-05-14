Фото: facebook.com/julia.charhinets

Утром 14 мая у Дома правосудия собралось, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Милиция в мегафон требовала разойтись. После начались задержания.

«Сегодня около 11 часов возле Дома правосудия сотрудниками милиции задержано 14 человек, которые не выполнили законные требования сотрудников милиции», — говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.

Суд над студентами
Фото: “Народная Воля”

«Дело студентов», по которому в качестве обвиняемых проходят 12 человек, рассматривает суд Советского района Минска, процесс проходит в Доме правосудия.

Суд над студентами
Фото: Владимир Гридин, “Народная Воля”

На суд пустили только близких родственников. Милиция через мегафон требовала разойтись всех, желавших попасть на открытый процесс. Начались задержания, пишет “Ежедневник”.

Суд над студентами
Фото: Владимир Гридин, “Народная Воля”

Задержанных доставили в районные управления для разбирательства, проводится проверка. В сообщении говорится, что правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись.

Суд над студентами
Фото: Владимир Гридин, “Народная Воля”

Среди задержанных оказалась журналист TUT.BY Любовь Касперович, а также политик Анатолий Лебедько.

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