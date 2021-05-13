Сегодня в Минске, на Немиге, задержали журналистку Татьяну Капитонову. Она снимала команду EMERGE в минском коворкинге Startup Family, об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на очевидца, четверо силовиков в штатском задержали Татьяну, когда она во время перерыва вышла на улицу из офиса на Немиге. Её увезли в РУВД Советского района.

С организаторами конференции связался dev.by.

— Таня делала фоторепортаж нашей команды во время проведения онлайн-конференции EMERGE. Сейчас она задержана, причины нам неизвестны. В данный момент пытаемся прояснить ситуацию. Чтобы максимально помочь. Связались с ее коллегами, чтобы оповестить родственников, — сообщили dev.by.

В этом году, как и в прошлом, конференция проходит в онлайне и Татьяна делала фоторепортаж с бэкстейджа мероприятия.

Журналистка также снимала протесты в Беларуси после выборов 2020 года. По сообщению «Белсата», была контужена после взрыва свето-шумовой гранаты.

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