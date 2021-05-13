В Беларуси наблюдается очень редкое явление – западные страны имеют послов в Беларуси, но не признают легитимность белорусской власти.

Александр Лукашенко 13 мая принял верительные грамоты послов шести стран. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Верительные грамоты вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Своим мнением по данному поводу поделился политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич. Он отметил, что стран Евросоюза и США среди вручивших верительные грамоты нет.

Мы наблюдаем интересный дипломатический феномен. Западные страны имеют послов в Беларуси, но не признают легитимность власти. Ситуация довольно редкая. Это случается, когда в стране происходят драматические события, которые очень негативно воспринимаются международным сообществом.

Например, аналогичная ситуация существовала в России после большевистского переворота 1917 года. Ряд западных стран не признали законность этого события, но посольства сохранили и через них связались с новым советским правительством.

Так теперь и в Беларуси. Прибывают новые послы ЕС, но копии верительных грамот вручают только министру иностранных дел Владимиру Макею. А Лукашенко в выдаче отказывают, потому что его не признают президентом.

На практике это означает, что по дипломатическим правилам эти послы в определенном смысле ограничены в правах, они не могут полностью выполнять свои обязанности. Такой дипломатический казус.

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