Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил мужчинам и женщинам играть за одну команду на любительском уровне со следующего сезона. Правило было введено после тестирования в команде 9-го дивизиона чемпионата страны, сообщает пресс-служба организации.

“Опираясь на дух нынешнего времени и результаты недавних исследований, мы больше не видим причин держаться за старое правило. Мы отдаем предпочтение равенству и разнообразию”, – цитирует Sports.ru главу любительского футбола Нидерландов Ян Дирк ван дер Зее, назвавшего реформу историческим моментом для футбола во всем мире.

Ранее мужчинам и женщинам в Нидерландах разрешалось играть вместе на молодежном уровне, но по достижении 18 лет девушкам нужно было переходить в женскую лигу – смешанные команды не допускались в турниры категории А.

“Мы хотим, чтобы девушки и женщины нашли подходящее место в футбольном мире на основании своих качеств и амбиций”, – добавил футбольный чиновник.

KNVB будет внимательно следить за развитием событий и при необходимости вносить коррективы.

В августе 2020 года футбольная ассоциация Нидерландов разрешила 19-летней Эллен Фоккеме играть за мужской клуб “Фоарут” из четвертого по силе дивизиона страны в рамках пилотной программы по развитию равноправия полов. Однако в ход эксперимента внес существенные коррективы коронавирус – соревнования были прерваны после семи туров.

Женский футбол был признан в Нидерландах в 1971 году, а смешанный был введен в 1986-м. Первоначально позволили играть вместе мальчикам и девочкам до 12 лет, а в последующие годы смешанный футбол расширился до соревнований более старших молодежных категорий.

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