Плитка шоколада возрастом 121 год, сохранившаяся в оригинальной упаковке, была обнаружена в футляре для военного шлема на чердаке Оксбург-холла, родового дома баронетов Бедингфилд, в английском графстве Норфолк. Шоколадка и шлем принадлежали сэру Генри Эдварду Пастон-Бедингфилду.

Сэр Генри был майором Королевского Ливерпульского полка и участвовал во Второй англо-бурской войне. Перед Новым, 1900 годом королева Виктория решила сделать подарок всем британским военнослужащим в Южной Африке и повелела изготовить более ста тысяч жестяных коробочек с шоколадом, украшенных рельефным профилем королевы. Производство было поручено трем ведущим шоколадным компаниям Великобритании — Fry, Cadbury и Racentree. Государственный заказ вызвал сомнения у производителей, так как все три компании были основаны и управлялись квакерами, и поставка шоколада в действующую армию могла считаться отступлением от пацифистских принципов квакерского вероучения. С этим связано отсутствие символики компаний на коробочках с шоколадом. Многие солдаты и офицеры сохраняли подарок королевы на память. Это сделал и Генри Пастон-Бедингфилд. Он покинул Южную Африку в 1920 году, чтобы вступить в наследство после смерти своего отца.

Коробочки из-под шоколада от королевы Виктории периодически встречаются на антикварном рынке, но находка в Оксбург-холле стала редким случаем, когда сохранился и сам шоколад (хотя и утративший товарные качества). Дополнительную ценность коробочке как музейному экспонату придает связь с конкретным участником англо-бурской войны.

Шоколад был обнаружен, когда сотрудники музея и семья приступили к разбору вещей дочери сэра Генри — миссис Фрэнсис Плэйфорд, умершей в 2020 году в возрасте ста лет. Фрэнсис Плэйфорд, ее мать Сибил и двоюродная сестра Вайолет в 1951 году спасли от продажи и последующего сноса уже выставленный на аукцион Оксбург-холл. Они продали свои дома и выкупили поместье, поселившись в нем. В 1952 году женщины передали права на Оксбург-холл Национальному фонду. Сейчас поместье открыто для посещений. Главный дом Оксбург-холла построен в 1482 году. Он знаменит сохранившимся тайником, в котором в годы гонений на католицизм прятались жившие в доме католические священники, а также портьерами, вышивка на которых была выполнена Марией Стюарт в годы заключения.

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