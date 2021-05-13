На Чернобыльской АЭС опровергли информацию, накануне появившуюся в журнале Science о том, что на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке станции может возобновиться самоподдерживающаяся цепная реакция деления в топливосодержащих материалах. О том, что происходит на станции, сообщается на сайте Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС).

По словам энергетиков, после установки нового безопасного конфайнмента (НБК) в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов, однако он не превышает опасных пределов.

“К росту количества нейтронов привело то, что новая арка над разрушенным в результате аварии энергоблоком (она накрыла устаревший саркофаг “Укрытие”) исключила поступление осадков внутрь, в результате начался процесс испарения и потери влаги лавообразными топливосодержащими материалами (ТСМ), которые скопились в одном из подреакторных помещений “Укрытия””, – объяснили ученые.

Как говорят ученые, до установки нового безопасного конфайнмента в проектное положение ТСМ были полностью переувлажнены и динамика плотности потока нейтронов держалась в пределах сезонных трендов за счет регулярных поступлений влаги от атмосферных осадков и конденсата, то есть не наблюдалось никаких потенциально опасных изменений уровня подкритичности ядерно опасных делящихся материалов.

При этом, как отмечают энергетики, увеличение плотности потока нейтронов из-за прекращения поступления осадков они предусмотрели еще в 2015 году.

По их прогнозам рост может наблюдаться в дальнейшем, и этот процесс требует углубленного исследования, а также изучения факторов, влияющих на состояние ядерной безопасности “Укрытия”.

“Нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу”, – считают ученые.

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