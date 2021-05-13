Белоруска Арина Соболенко (N4 ВТА), выигравшая на минувшей неделе титул на “премьере” в испанском Мадриде, завершила выступление на другом грунтовом турнире, который проходит у девушек в Риме (Италия) с призовым фондом 1 835 490 долларов. Она уступила в третьем круге соревнований американке (35) Кори Гауфф.

Сопернице для выхода в следующий раунд хватило двух сетов — 7:5, 6:3, сообщает “Прессбол”.

К.Гауфф (США, 35) — А.СОБОЛЕНКО (Беларусь, 4) — 7:5, 6:3.

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