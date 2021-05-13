Глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич в интервью sb.by сообщил, что на данный момент желающих привиться от коронавируса в Беларуси достаточно. Но не хватает ресурсов.

«Сегодня наша задача — привить своих граждан: пока желающих больше, чем мы можем вакцинировать», — признался министр здравоохранения. Чего не хватает для покрытия спроса на прививки от COVID-19, глава ведомства не уточнил.

По словам Дмитирия Пиневича, признанные в ЕС вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca не закупаются Минздравом, в основном, по финансовым причинам. «По эффективности эти вакцины сопоставимы со «Спутником V» или даже ниже. А по цене — несоразмерно выше», — рассказал Дмитрий Пиневич.

«Мы никогда об этом не говорим, а стоило бы: чтобы привить миллион человек, нужно потратить 20 миллионов долларов. Потому что два компонента вакцины «Спутник V» (покупаем мы ее или разливаем у себя) стоят 20 долларов. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов», — уточнил глава Минздрава.

Американский фармацевтический концерн Moderna в ноябре 2020 года заявил, что продает вакцины Евросоюзу по цене 25 — 37 долларов за дозу в зависимости от объема поставки. Дозы нужно две. А Pfizer продает ЕС свои вакцины по цене 15,5 евро за дозу.

По его словам, министерство здравоохранения Беларуси собирает сейчас информацию о желающих привиться на платной основе. «Но в стране крайне небольшое количество людей, готовых на это», — утверждает Дмитрий Пиневич.

«А что касается AstraZeneca — цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины», — рассказал глава Минздрава.

Что обещал Пиневич, и что пока получилось

На начало мая темпы вакцинации белорусов от коронавируса были далеки от обещанных. Актуальную статистику по вакцинации сообщило Министерство здравоохранения 5 мая.

В Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 296 тыс. человек, более 137 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. Таким образом, две необходимые прививки получили 1,47% жителей Беларуси, две – 3,17%.

По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тыс. человек в целом по стране.

Глава министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич пообещал 22 декабря, что в 2021 году до конца весны вакцинируют около 1,2 млн. белорусов.

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