На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) все же решили провести в июне планово-предупредительные ремонты технологических установок. Работники предприятия уже ознакомлены с графиком выполнения капитального ремонта.

«Через неделю начинаются остановки на ремонт. Весь июнь мы стоим, а к концу месяца пуски и выход на мощность», — сказал TUT.BY информированный источник.

По словам другого собеседника, по сути завод будет стоять «дней десять». «Это ускоренный вариант ремонта», — сказал источник и допустил, что это делается на случай если на новополоцкий «Нафтан» нефти будет поступать мизер. При этом, по его словам, «заводы без проблем обеспечат топливом внутренний рынок, а вот что будет с экспортом неизвестно». «Конечно, многое зависит от загрузки. Если меньше 50%, то работа в убыток, больше потратится энергии на переработку», — считает источник.

Изначально ремонт на Мозырском НПЗ планировалось начать с 15 мая. Однако на фоне информации о возможной приостановке поставок российской нефти на новополоцкий «Нафтан» было решено ремонтные работы на мозырском заводе отложить.

27 апреля агентство Reuters сообщило, что в связи с возобновлением американских санкций в отношении «Нафтана» крупные российские нефтедобывающие компании заявили о своих опасениях по дальнейшим поставкам нефти. С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний концерна «Белнефтехим» рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.

На минувшей неделе «Транснефть» заявила о снижении поставок российской трубопроводной нефти в Беларуси в мае в 2,2 раза до 608 тысяч тонн. По неофициальным данным, в мае планируется отгрузить по нефтепроводу «Дружба» на «Нафтан» лишь 50 тысяч тонн российской нефти.

Белорусские власти на сокращение майских поставок отреагировали спокойно, хотя это вроде как грозит потерями десятков миллионов долларов в месяц.

— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Ему вторил и пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко:

— НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация «Транснефти» не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок.

Источник TUT.BY в нефтяных кругах считает, что «спокойная реакция белорусского руководства, скорее всего, объясняется тем, что рассматривались варианты обхода санкций». Получить комментарий на «Нафтане» не удалось.

Концерн «Белнефтехим» де-факто курирует и Мозырский НПЗ. Но 42,55% акций завода принадлежат российской «Славнефти», 42,76% — Госкомимуществу Беларуси. Поэтому санкции обошли его стороной, он в принципе может работать без особой оглядки на ограничения.

Тем временем на «Нафтане» близятся к завершению строительно-монтажные работы на установке замедленного коксования. Общая стоимость этого проекта составляет 611 млн долларов. Проработаны вопросы по увеличению численности строителей на объектах, сообщил «Вестник Нафтана» по итогам визита на НПЗ председателя Совета Республики Натальи Кочановой и главы КГБ Ивана Тертеля, которые входят в набсовет новополоцкого предприятия.

— Мы завершаем строительно-монтажных работы в мае, с пуском и выходом на мощности установок до конца 2021 года. Одномоментно на всех объектах трудится порядка 1000 человек. Строительство идет сегодня штатно, мы выполняем планы и графики, — сказал гендиректор «Нафтана» Андрей Сойко.

На НПЗ надеются, что работа комплекса замедленного коксования позволит в значительной мере компенсировать влияние налогового маневра, проводимого в России, в результате которого российское сырье для «Нафтана» будет поставляться с 2025 года по мировым ценам.

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