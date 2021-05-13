Мининформ обещает заплатить 55 тысяч долларов за сайт о годе единства
Год народного единства. Иллюстрация: vkobrine.by

Министерство информации Республики Беларусь объявило конкурс на разработку и сопровождение сайта о годе единства, треть которого уже прошла, сообщает АФН.

Информация о процедуре госзакупки опубликована на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга.

На агитационный сайт будет потрачено не менее 143,4 тыс. белорусских рублей или чуть более 55 тыс. долларов. Источником финансирования указаны «бюджетные средства», то есть будет оплачен за счет налогоплательщиков.

Мининформ обещает заплатить 55 тысяч долларов за сайт о годе единства
Скриншот с сайта госзакупок: https://goszakupki.by/etrade/view/346758

За разработку сайта Мининформ РБ заплатит 22,5 тыс. рублей, еще 24 тыс. рублей обещает за техническое сопровождение. Больше всех достанется тем, кто будет наполнять сайт жизнеутверждающим контентом – 96,9 тыс. рублей до конца текущего года.

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