Два уголовных дела возбудили в отношении 39-летней минчанки, которая обманом завладела минимум $750 тыс., сообщили в пресс-службе МВД в четверг.

“Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовные дела по фактам мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размерах”, – проинформировали правоохранители.

“Пока установлено более десяти потерпевших, у которых женщина выманила около $750 тыс.”, – говорится в сообщении.

Аферу раскрыли после обращения в милицию 35-летней жительницы Минска, которая сообщила о том, что знакомая не возвращает $40 тыс., которые взяла взаймы для развития бизнеса.

“Выяснилось, что должница выдумала коммерцию по продаже дорогостоящих шуб и потратила все деньги на собственные нужды (рестораны, покупки одежды и украшений, турпоездки и другое)”, – рассказали в МВД.

“Еще четыре человека купились на историю с приобретением земельного участка и лишились в общей сложности $20 тыс. Также женщине удалось трижды продать изъятый за систематическую неуплату лизинговых платежей Mercedes-Benz S-класса”, – отметили в ведомстве.

Самой крупной суммы лишился 30-летний минчанин, который продал полученный в наследство строительный бизнес. Он не только одолжил знакомой все вырученные средства, но и брал взаймы, чтобы помочь знакомой. Всего мужчина отдал аферистке около $500 тыс.

Фигурантка разными путями входила в доверие к своим кредиторам, например, организовывала им консультации с финансовыми работниками, врачами и юристами под видом эксклюзивных услуг, а затем просила взаймы. Для обмана использовала родственников и знакомых, которые играли роль должностных лиц различных организаций.

Сейчас правоохранители устанавливают, есть ли еще потерпевшие от деятельности мошенницы. Ранее минчанка привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.

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