Когда становится сложно жить… 8 ранних признаков болезни Альцгеймера

По последним данным ВОЗ в мире около 50 миллионов человек с деменцией и ежегодно прибавляется еще 10 миллионов. Самая распространенная ее форма — болезнь Альцгеймера. Она охватывает 60-70% всех случаев. Это болезнь, при которой головной мозг перестает нормально выполнять свои функции, из-за чего появляются проблемы с памятью, мышлением и поведением.

Как правило, заболевание обнаруживают у пожилых людей старше 65 лет. О том, по каким первым признакам возможно определить приближение болезни пишет медицинский портал 103.by.

1. Провалы в памяти, из-за которых становится сложно жить

Это первый и главный признак. Но подразумевается забывание действительно важных вещей. Если вы не помните, во что были одеты несколько дней назад или что ели, еще не время паниковать. А вот если регулярно не можете вспомнить имена знакомых людей, важные даты, например, день рождения своего ребенка, запланированные события — это уже сигнал.

2. Дезориентация во времени и пространстве

Из-за болезни Альцгеймера человеку может быть сложно оценивать время, расстояние, искать дорогу к нужному месту. Могут появиться проблемы со спуском и подъемом по лестнице. Также человек может периодически как бы пробуждаться от сна и не понимать, где он находится и почему, даже если остановился посреди соседнего двора по пути в магазин.

3. Трудности с планированием и принятием решений

Людям с ранним развитием болезни Альцгеймера трудно решать проблемы и сосредотачиваться, сложно следовать инструкциям, готовить по рецепту. Они не помнят, сколько денег в кошельке или на карточке, а сколько потребуется на ближайший месяц. Эта спутанность сознания говорит о проблемах с исполнительной системой мозга, которая при наступающей деменции повреждается одной из первых.

4. Сложности с выполнением привычных задач

Неспособность справиться с задачами, которые раньше давались легко, — это еще один тревожный сигнал. Например, человек забывает правила любимой игры или годами выработанный порядок дел перед сном.

5. Забывание названий повседневных предметов

Специалисты отмечают, что люди с болезнью Альцгеймера часто не могут вспомнить, как называется простой предмет вроде карандаша или стакана. Обычно они заменяют их описанием: «этот… ну, пишет который» или «из него пьют». Словарный запас становится беднее, но вместе с этим появляется многословность: можно начать с одного, закончить другим и в процессе забыть, о чем хотел сказать изначально.

6. Проблемы с критическим мышлением

Болезнь Альцгеймера делает людей наивными и не приспособленными к жизни. Они часто становятся жертвами мошенников, потому что не могут правильно оценить ситуацию. А еще зачастую неуместно одеваются. Например, на них может быть минимум одежды в середине зимы или множество теплых вещей в летнюю жару.

7. Снижение интереса к общению и привычным занятиям

Такие симптомы, как постоянная апатия, потеря мотивации, интерес к хобби, которым вы увлекались много лет, стремление избегать общения даже с друзьями, игнорируют чаще всего. Но именно они могут указать на заболевание одними из первых.

8. Резкие изменения личности и поведения

Болезнь Альцгеймера меняет людей. Если вы неожиданно стали подозрительны, обидчивы, тревожны, импульсивны, агрессивны или, наоборот, слишком пассивны, это также может говорить о наступающей деменции.

Если вы нашли у себя или родственников хотя бы несколько описанных симптомов, обратитесь к терапевту, расскажите ему о проблемах. Врач задаст вам дополнительные вопросы и, возможно, предложит сдать анализы. Некоторые признаки деменции схожи с симптомами других заболеваний, и важно их не перепутать.

Если терапевт подтвердит подозрение на деменцию, вас направят к неврологу. К сожалению, современные методы терапии лишь несколько замедляют течение болезни, но пока не могут остановить развитие деменции.

Что касается профилактики болезни Альцгеймера, то к ней относятся:

здоровое питание с высоким содержанием овощей, фруктов, рыбы, орехов, оливкового масла;

спорт — регулярные прогулки, бег, плавание, езда на велосипеде, аэробика;

отказ от курения;

ежедневные упражнения для мозга: чтение, решение кроссвордов и головоломок, общение, обучение, нарушение привычек. Например, можно начать чистить зубы другой рукой или ходить на работу разными маршрутами;

защита головы от травм – доказано, что травмы, независимо от того, в каком возрасте получены, значительно повышают риск развития болезни Альцгеймера.

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