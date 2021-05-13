Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осуждённый трибуналом в Гааге к пожизненному заключению, будет отбывать наказание в тюрьме на территории Великобритании.

Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на британский МИД.

Караджичу сейчас 75 лет. В 2016 году трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил его к 40 годам лишения свободы, признав виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Тогда были убиты более 8 тысяч человек. В 2019 году срок Караджичу апелляционная инстанция увеличила до пожизненного – его признали виновным в ряде других преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе из-за его роли в организации кампании этнических чисток во время войны в Боснии и в осаде Сараево в 1992-94 годах.

Бывшего лидера боснийских сербов арестовали в Белграде в 2008 году. Более 12 лет он скрывался.

Помимо Караджича, по обвинениям в геноциде к пожизненному заключению был приговорён командующий силами боснийских сербов Ратко Младич. 8 июня суд в Гааге огласит решение по его апелляции на приговор.

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