Национальный статистический комитет озвучил данные по внешней торговле Беларуси. Судя по ним, санкции в отношении нашей страны ввела Россия, а вовсе не Европейский союз.

Согласно данным Белстата, в январе-марте 2021 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 16,99 млрд долларов, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 18,9%.

Экспорт белорусских товаров во внешнеторговом обороте составил 8,2 млрд долларов, увеличившись с сравнении с первым кварталом 2020 года на 24,3%. Импорт в Беларусь составил 8,78 млрд долларов, увеличившись на 14,3%. При этом если экспорт вырос главным образом за счет увеличения объема поставляемых товаров, то импорт прирос в основном за счет роста цены.

На самое удивительное открывается, если посмотреть, кто выступил основным драйвером довольно неплохого роста экспорта. Главный рост нам обеспечили, несмотря на введенные санкции, страны ЕС, в которые Беларусь начала экспортировать на 86,5% больше своих товаров. И это при том, что импорт из ЕС сократился на 10,8%. Отсюда возникает вполне резонный вопрос: Кто и против кого ввел санкции? Тут еще следует отметить, что по итогам января-февраля, рост белорусского экспорта в ЕС составлял 74,1%, а всего через месяц рост достиг уже отметки 86,5%.

Аналогичная картина и в разрезе стран вне СНГ. Здесь экспорт белорусских товаров увеличился на 44,1%, а импорт опять же сократился, правда, менее существенно – всего на 2,7%.

А вот если посмотреть данные по внешней торговле с Россией, с нашим главным стратегическим партнером, то увидим занимательную ситуацию. Оказывается, в январе-марте 2021 года Беларусь экспортировала в РФ всего на 8,3% больше товаров, чем в аналогичном периоде 2020 года. Зато импорт из России увеличился аж на 32,8%, из-за чего отрицательное сальдо внешней торговли с РФ увеличилось в три (!) раза.

В абсолютных цифрах пазл складывается также не в пользу России, экспорт в которую увеличился с 3,18 млрд долларов в первом квартале 2020 года, до 3,44 млрд долларов в первом квартале 2021 года.

А вот в страны ЕС Беларусь увеличила экспорт с 1,12 млрд долларов, до 2,09 млрд долларов. При этом здесь мы имеем положительное сальдо в 634,2 млн долларов, хотя год назад было минус 509,3 млн долларов.

В страны вне СНГ в абсолютных цифрах белорусский экспорт увеличился с 2,38 млрд долларов, до 3,43 млрд долларов. А отрицательное сальдо сократилось с 1,16 млрд долларов, до 16 млн долларов.

Если сложить экспорт белорусских товаров в ЕС и вне СНГ, то мы получим цифру 5,52 млрд долларов, то есть 67,3% всего белорусского экспорта. А ведь всего год назад эта доля составляла 53%. На СНГ, в том числе на Россию и ЕАЭС, сейчас приходится всего 32,7% всего экспорта белорусских товаров. Так кто же наш друг на самом деле?

Поделиться ссылкой: