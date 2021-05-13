Две белоруски удостоены высшей награды для сестёр милосердия в мире

12 мая, в Международный День медицинской сестры, определены лауреаты престижной медали имени Флоренс Найтингейл.

Медицинские сестры Белорусского Красного Креста Людмила Бузель и Эльвира Шабанова награждены медалью имени Флоренс Найтингейл, сообщает Минздрав в своём телеграм-канале.

Всего награждено 25 медицинских сестёр со всего мира.

За вклад в развитие медико-социальной службы «Дапамога» Белорусского Красного Креста медалью награждена главная медицинская сестра службы Людмила Бузель. Эльвира Шабанова, медицинская сестра Лидской дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского Красного Креста, награду получила за развитие инновационных методик медико-социального ухода.

Справка

Флоренс Найтингейл (родилась 12 мая 1820 г.) — сестра милосердия и общественный деятель Великобритании. В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, до сих пор самую почётную и высшую награду для сестёр милосердия во всём мире.

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