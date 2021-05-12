Вместо корма для животных – контрабандные белорусские сигареты

В Польше снова задержали партию контрабандных белорусских сигарет. Общая сумма товара – 2 млн долларов, сообщает отделение польской таможни в Белостоке.

Сигареты находились в латвийском грузовике, в котором по документам должен был перевозиться корм для животных. Но польские таможенники остановили автомобиль для досмотра в пункте пропуска Будзиско и обнаружили там пачки сигарет с белорусскими акцизными марками.

Всего в грузовике было 500 тысяч пачек сигарет на сумму около 7,5 млн злотых (около 2 млн долларов). Если бы сигареты попали на черный рынок, бюджет Польши потерял бы около 3 млн долларов, сообщили в таможне.

Водитель грузовика арестован на три месяца, ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, с начала мая было выявлено несколько крупных партий сигарет, которые пытались контрабандой вывезти из Беларуси. 7 мая польские пограничники перехватили партию сигарет на 10 млн долларов. 5 мая – обнаружили контрабандную партию на 2,5 млн долларов в фуре с грузом минеральной ваты. Тогда же литовские таможенники нашли контрабандную партию сигарет почти на 1 млн долларов в машине белоруса. 4 мая в Литве в поезде из Беларуси нашли более 30 тысяч пачек сигарет, которые были спрятаны в удобрениях.

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