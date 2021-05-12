Украинка на конкурсе «Мисс Вселенная» будет в платье с украденной белорусской вытинанкой

17 мая в США состоится финал самого популярного конкурса красоты “Мисс Вселенная”, на котором Украину представляет 28-летняя Елизавета Ястремская. На конкурс национальных костюмов украинка выйдет в платье под названием “Душа-вытынанка”. Как сообщает «КП в Украине», костюм выполнен мастерами Rada.ethno, дизайнер – Наталия Шевчук.

Но дело в том, что в основу эскиза костюма легла авторская белорусская вытинанка, созданная народным мастером Беларуси по вытинанке Елизаветой Чирвонцевой из Молодечно. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил создатель магазина symbal.by Павел Белоус.

Украинский дизайнер платья нигде не упоминает автора художественной работы. С Елизаветой Чирвонцевой не договаривались об использовании её работ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lizaveta Chervontseva (@lizavetachervon)

В обсуждении под публикацией Павла Белоуса, мастер вытинанки Елизавета Чирвонцева написала, что с ней всё же связалась дизайнер Наталья Шевчук и рассказала, что вытинанку она нашла в свободном доступе в интернете, но автора работы – не нашла. Тем не менее, решила использовать рисунок, потому что он красивый. Она также заверила автора вытинанки, что украинским дизайнерам очень нравятся её работы. Но когда Елизавета поинтересовалась о компенсации – разговор закончился.

Участники дискуссии рекомендуют автору вытинанки обратиться к юристам и в суд, поскольку использование её работы без разрешения – это нарушение авторского права.

В интервью для «КП в Украине» дизайнер Наталия Шевчук красочно описывала создание этого костюма в рекордно короткие сроки:

– Наряд изготовили за месяц. Над ним работала команда из 7 швей. Общий вес костюма – около 7 килограмм. Было использовано около 15 метров атласной ткани белого и черного цветов. Необычным было то, что нужно было разработать технологию, при которой ткань была бы похожа на бумагу и вела бы себя как бумага. При этом еще необходимо было, чтобы мелко порезанная ткань не разлазилась. Для этого было потрачено почти 2 килограмма специального раствора.

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