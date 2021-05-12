Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№4 в мировом рейтинге) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме, сообщает Sputnik.

Спортсменка недавно обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти в финале турнира WTA 1000 в Мадриде. Это позволило ей впервые в карьере подняться на четвертую строку рейтинга WTA.

На счету Соболенко победы в 15-ти турнирах WTA (из них десять – в одиночном разряде). Сейчас белоруска отправилась за новым трофеем в Рим. В матче ей противостояла испанка Сара Соррибес-Тормо (51-я).

Первый сет прошел напряженно: Соболенко лидировала, но ее соперница пыталась отыграться. Тем не менее, встреча завершилась в пользу белоруски – 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут.

В четверг белоруска встретится со спортсменкой из США Кори Гауфф (35-я).

Призовой фонд турнира, который завершится 16 мая, составляет более 1,8 миллиона долларов США.

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