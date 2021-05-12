12 мая компания А1 представила белорусам свой новый продукт – комплект “SIM-to-go”, состоящий из SIM-карты А1 с начальным балансом, которую теперь можно приобрести не только в магазинах А1, но и в розничных сетях.
Комплект “SIM-to-go” стоит 5 рублей. Эти деньги поступят на лицевой счет абонента сразу после успешной активации SIM-карты. Сделать это можно на смартфоне в приложении “Мой А1”, которое доступно для бесплатного скачивания в AppStore и PlayMarket.
Самостоятельная регистрация и активация “SIM-to-go” доступна только совершеннолетним гражданам Республики Беларусь, занимает 3 минуты и состоит из нескольких шагов, которые последовательно предлагаются в приложении “Мой А1”:
- на странице входа в приложение выбрать раздел “Активация новой SIM-карты”;
- отсканировать штрих код, который указан на SIM-карте;
- выбрать тарифный план из доступных для подключения: “Без Лимита”, “Комфорт S/M/L”, Lemon Z/Y/X и “Стартовый”;
- отсканировать паспорт, последовательно выполняя предлагаемые шаги;
- пройти аутентификацию по распознаванию лица;
- поставить электронную подпись на регистрационной форме.
Изменить выбранный тарифный план, подключить различные дополнительные услуги, следить за балансом лицевого счета впоследствии можно, также не посещая офис: в приложении “Мой А1” доступны все необходимые функции для управления своим номером и возможностями выбранного тарифа.
Приобрести комплект “SIM-to-go” от А1 уже можно в 119 магазинах сетей-партнеров, расположенных в 41 городе Беларуси. Список партнеров постоянно расширяется, обновление можно отслеживать на официальном сайте компании.
Поделиться ссылкой:
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!