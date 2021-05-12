Началась самая неприятная и затяжная магнитная буря месяца

Ночью 11 мая началась самая долгая магнитная буря в этом месяце. Продлиться она до 17 мая. Её уровень – G3, а это сильная буря. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

С каждым днем солнечная активность будет нарастать. Пик придется на 13-15 мая – это самые тяжелые дни, когда даже у здоровых людей могут наблюдаться негативные симптомы – ухудшение сна, учащенное сердцебиение, недомогание, скачки давления, боль в суставах. Особенно остро проявятся перепады настроения – у одних людей верх возьмут депрессия, апатия, нежелание что-либо делать, другие, напротив, почувствуют перевозбуждение, чрезмерную раздражительность, недовольство всеми и всем.

“Метеопатам” и “хроникам” стоит запастись лекарствами, соблюдать покой и больше отдыхать. Кому-то в эти дни лучше взять отгулы. 16 мая буря пойдет на убыль и еще два дня будет постепенно угасать. Но, поскольку, геомагнитный фон повышен в течение недели, даже последние дни многие будут переносить не очень хорошо. Главная рекомендация – спокойствие и покой!

Напомним, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее. При интенсивности G3 могут возникнуть перенапряжения в промышленной электросети; ложные срабатывания автоматики; кратковременные сбои GPS-навигации и низкочастотной радионавигации, перебои коротковолновой связи; полярное сияние на широте Риги и Москвы.

10 правил поведения в дни магнитных бурь

Ресурс gastronom.ru собрал рекомендации которые помогут избежать негативных последствий для здоровья в дни геомагнитных возмущений.

Все предписанные лекарства должны быть под рукой. Во время вспышек на Солнце пить необходимые препараты нужно обязательно! Не нервничать! Геомагнитный фон возмущен и вероятность конфликтов очень велика, поэтому никаких ссор, выяснений отношений, высказываний претензий и так далее. Стараемся быть спокойными и не реагировать на раздражающие факторы. Если у вас неустойчивая психика, в дни магнитных бурь ( особенно сильных) лучше оставаться дома. Как можно больше пить: вода, травяные чаи, морсы, витаминные сборы, натуральные компоты. Возбуждающие средства исключить! Спиртное, курение, энергетики, крепкий кофе и чай. Больше гулять. Но не на Солнце, а в тени. Лес, парки, скверы – то, что вам нужно. Если на улице дождь, то чаще проветривайте помещение. Не перетруждаться. Особенно физически. От серьезных занятий спортом и тяжелого физического труда на это время лучше отказаться. А вот легкая утренняя зарядка будет кстати. Не переедать. Откажитесь от жирного, жареного, копченого, от фастфуда и консервации. Каши, легкие овощные салаты, свежие фрукты, творог, йогурты, нежирная рыба – отличный рацион на период магнитных катаклизмов. Очень помогает контрастный душ, расслабляющая ванна и легкий массаж. Ароматерапия тоже приветствуется. Расслабляться всеми доступными способами. Напряженные умственные усилия в дни повышенного геомагнитного фона не приведут к позитивному результату. Перенапряжение и нервное истощение гарантированы, а желанная цель – отнюдь. Медитируйте, релаксируйте, читайте любимые книги, поливайте цветы, выпиливайте лобзиком, если это вас успокаивает. Делайте то, что вам нравится и дарит положительные эмоции. И обязательно следует высыпаться. Соблюдайте режим и дайте себе поспать больше, чем обычно. В трудные дни полноценный сон всем необходим.

В мае ожидаются еще две геомагнитные бури

20-25 мая – еще одна затяжная буря. К счастью, она уже не такая сильная, как предыдущая. Возмущения на Солнце средней силы коснутся в первую очередь людей с сердечно-сосудистыми болезнями и метеопатов. Следуйте 10 рекомендациям, и все будет в порядке.

28 мая – геомагнитное возмущение средней силы. Следим за здоровьем, не нервничаем, не переедаем, не напрягаемся и больше спим. Метеозависимые люди делают все то же самое, но еще более тщательно.

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