Суд в Казани заключил признавшегося в нападении на школу и массовых убийствах Ильназа Галявиева под стражу на 2 месяца. Во время заседания молодой человек вел себя спокойно и не проявлял признаков душевного нездоровья.

Он не стал отвечать на вопросы журналистов, но на вопросы судьи отвечал вполне адекватно. На скамье подсудимых с ним находились два пристава, которые были пристегнуты к обвиняемому в девяти убийствах наручниками.

Галявиев заявил суду, что тяжелых заболеваний у него нет. Следователи утверждают, что он страдает заболеванием головного мозга, не сообщая точного диагноза для соблюдения медицинской тайны.

«Молодой человек запланировал массовое убийство, купил для этого ружье и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, погибли 9 человек, 21 ранен. Ильназ полностью признал вину, но оправдывал убийства и не показал раскаяния. Следствие считает, что он может повторить преступление», — сказал следователь, слова которого приводит 72.ru.

Сам Галявиев признал вину, но выразил уверенность в справедливости и обоснованности своих действий.

Судья принял решение о заключении обвиняемого в убийствах под стражу на 2 месяца.

Расстрел в школе № 175 произошел накануне в Казани. Ильназ Галявиев, легально оформивший на себя ружье, вошел в здание через главный вход, устроил взрыв на первом этаже и открыл огонь по детям и учителям. Погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека пострадали. Галявиев сам сдался силовикам. На первом допросе он, как свидетельствует видеозапись, был неадекватен. Позднее Следственный комитет сообщил, что у задержанного ранее диагностировали заболевание головного мозга, и следователи, согласно релизу СК, не могут его допросить. Назначена психиатрическая экспертиза.

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