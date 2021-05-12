Более тысячи ракет были запущены в сторону Израиля из сектора Газа с понедельника. Об этом сообщил представитель израильской армии Джонатан Конрикус, его цитирует The Times of Israel. Пострадали более 200 человек, пятеро погибли. Около двухсот ракет разорвались вскоре после запуска, передает Радио Свобода.

וואלה זה כל כך מטורף שזה נראה לקוח מסרט מדע בדיוני לא אמיןpic.twitter.com/vwEoS1mz7l — Roy Basch (@12med865) May 11, 2021

Ракетные обстрелы Израиля палестинскими группировками начались в понедельник, до этого несколько дней в Иерусалиме продолжались столкновения между арабским населением и полицией. Поводом для обострения ситуации стало рассмотрение дела о реституции принадлежащей палестинцам недвижимости в восточной части Иерусалима израильтянам, владевшим ей до 1948 года.

В течение нескольких дней в городе продолжались протесты, полиция применяла против собравшихся слезоточивый газ. Контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС потребовало от израильских властей вывести силы безопасности с Храмовой горы и из района Шейх-Джаррах, где происходили наиболее ожесточённые столкновения.

После отказа израильских властей сделать это, в понедельник ХАМАС объявил о начале операции “Меч Аль-Кудса” (Иерусалима), союзником в акции выступила радикальная группировка “Исламский джихад”. Израильская армия наносит ответные удары, сообщается о гибели как минимум 35 человек, в том числе нескольких детей.

В расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе Лод введено чрезвычайное положение после столкновений арабского и израильского населения. Сообщается, что в городе подожжены синагоги и разбиты витрины магазинов. Мэр назвал происходящее “гражданской войной”. В город для восстановления порядка направлены военные, сообщалось также о беспорядках в Акко на севере Израиля и Яффа около Тель-Авива, где высока доля арабского населения.

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