Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Беларуси (рейтинг дефолта эмитента) в иностранной валюте на уровне B с негативным прогнозом.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что рейтинг Беларуси отражает, с одной стороны, высокий доход на душу населения, улучшение проводимой экономической политики, а также хорошую историю погашения долга и, с другой стороны — низкие валютные резервы, сдержанные перспективы роста, высокую подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые индикаторы качества управления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами, сообщает Belmarket.by со ссылкой на БелаПАН.

Негативный прогноз “учитывает уязвимость, усилившуюся ввиду политического кризиса в поствыборный период, которая обусловливает риски для макроэкономической и финансовой стабильности”.

“Противостояние между властями и оппозицией после прошлогодних выборов, результаты которых оспаривались, остается неразрешенным. Публичные протесты ослабли на фоне жестких ответных мер, и политическая арена для раскалывающейся оппозиции сжимается”, — считают аналитики Fitch.

Рейтинговое агентство исходит из того, что власти будут продолжать осуществлять экономическую политику, которая проводилась до пандемии и отдавала приоритет макроэкономической стабильности. В то же время существует некоторая неопределенность в отношении направления этой политики притом, что предприятия в госсобственности и регулирование играют важную роль в рамках мер, принимаемых в ответ на шоки 2020 года, и с учетом политического давления, публично оказываемого на центральный банк”, — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Поделиться ссылкой: