С 12 мая любой житель Беларуси может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу.

Жители Беларуси смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19.

В Минздраве сообщили, что исследование проводят с целью оценки популяционного иммунитета белорусов.

Прохождение теста на наличие антител к коронавирусной инфекции будет бесплатным.

Записаться на прохождение тестирования можно только в электронном виде, уточнили в ведомстве. Вот ссылка на тестирование. Она заработала с 9:00 утра 12 мая.

Исследование будет проводить Минздрав Беларуси вместе с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая.

Как пояснли в Минздраве, информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т. ч. вакцинации населения против COVID-19.

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