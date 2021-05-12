Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб — о запрете Skoda и Nivea и отсутствии реального влияния белорусских властей на иностранный бизнес.

“Я думаю, что скоро весь немецкий бизнес отправится вслед за Skoda и Nivea, — с иронией предположил эксперт на «Примусе», комментируя иск, поданный в немецкую прокуратуру против Лукашенко. — Мы можем стать в ближайшее время свидетелями ассиметричной войны Беларуси со всем разумным миром, когда у нас будут запрещать не только Skoda и Nivea, а теперь, возможно, немецкие банки и немецкие авиакомпании.

Не хочу никого обидеть, но, когда слышу очередные угрозы (министра иностранных дел Макея об ответных санкциях), вспоминаю басню Крылова: «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!».

Сложно себе представить, что мегакорпорации, большой бизнес будет чувствителен к каким-то запретам, к каким-то санкциям на проведение бизнес-операций на территории Беларуси. Не тот объем рынка, не тот уровень платежеспособности населения, чтобы быть сильно заинтересованным в этом рынке.

Кстати, сейчас Германия по отношению к белорусским властям становится, как принято говорить, недружественной страной. И если чехам запретили продажи и постановку на учет Skoda, выпущенных даже в России, то стоит ли нам ожидать в ответ того, что все белорусские чиновники, всё правительство в едином порыве до конца мая избавятся от всех Mercedes, Audi и Volkswagen и пересядут на Джили?”

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