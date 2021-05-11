Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант коронавируса (B.1.617), который был обнаружен в Индии, как «тревожный».

Об этом в ходе пресс-конференции заявила технический руководитель по реагированию на COVID-19 ВОЗ Мария Ван Керкхове, пишет “Новое Время”.

По ее словам, есть доказательства того, что этот вариант вируса является более заразным и, возможно, нечувствительным к антителам.

«Вот почему мы классифицируем его как тревожный вариант. Хотя еще слишком рано утверждать, что B. 1.617 обладает более высокой устойчивостью к вакцинам», — отметила эксперт ВОЗ.

Ранее к тревожным вариантам ВОЗ отнесла британский, южноафриканский и бразильский.

Одной из причин взрывного роста заболеваемости в Индии ученые называют штамм коронавируса, который впервые выявили в октябре прошлого года. Среди его мутаций есть две, которые были обнаружены в других штаммах. Одна из них делает вирус более заразным, а другая позволяет ему скрываться от антител.

Основные симптомы индийского штамма: тошнота, боль в животе, нарушение слуха, диарея, кашель, проявления на коже и в области рта.

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