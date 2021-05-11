Столкновения между палестинцами и израильской полицией обострились после решения суда о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, сообщает gordonua.com.

9-го и 10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, а также несколько ракетных обстрелов из сектора Газа в сторону юга Израиля.

Вечером 10 мая центр и юг Израиля снова обстреляли из Газы – c 18.00, по данным ЦАХАЛ, в направлении Израиля было выпущено более 150 ракет. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел Газы. ЦАХАЛ уже нанес удар по целям ХАМАС в Газе – военные пишут, что уничтожили две ракетные установки, два военных поста и восемь боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ заявляют, что в результате авианалетов погибло 20 мирных жителей, в том числе девять несовершеннолетних, и 65 человек ранены.

В Тель-Авиве на фоне продолжающихся обстрелов из сектора Газа начали открывать Общественные бомбоубежища, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу муниципалитета города.

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