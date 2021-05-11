Евросоюз надеется в ближайшие недели принять четвертый пакет санкций против властей Беларуси. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 10 мая, по окончании заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, участники которого в числе прочего обсуждали ситуацию в Беларуси, передает Deutsche Welle.

“В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели”, – отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что в четвертом пакете будет учтено “все происходящее в стране”, включая преследование польского меньшинства.

О подготовке четвертого пакета санкций Боррель заявил еще в феврале. Перед заседанием Совета ЕС высокопоставленный чиновник Евросоюза объяснил длительную подготовку четвертого пакета, в частности, тем, что Брюсселю следует изучить, насколько действенны уже введенные санкции.

В октябре, ноябре и декабре прошлого года Евросоюз принял три пакета санкций. В общей сложности под ограничениями находятся 88 человек, включая Александра Лукашенко, а также семь предприятий и учреждений.

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