В Кувейте на одном из крупнейших мировых месторождений нефти Большой Бурган произошел пожар. В результате пострадали двое рабочих.

Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на Al Arabiya.

Возгорание произошло утром, 10 мая, на одной из рабочих площадок. Огонь удалось взять под контроль спустя несколько часов после возгорания.

Несмотря на пожар, угрозы для добычи нефти и инфраструктуры нет. Причины возгорания будет устанавливать специально созданная комиссия.

Большой Бурган – это группа месторождений нефти, которая была открыта в 1938 году. По данным Кувейтской государственной нефтяной компании, Большой Бурган является крупнейшим в мире резервуаром нефти в песчаных породах. Общая площадь месторождений составляет около 1 тысячи квадратных км. Предполагается, что это второе по величине месторождение нефти в мире после Гавара в Саудовской Аравии.