Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» подписанный Лукашенко 9 мая, предусматривает переход власти к Совету безопасности в случае его гибели. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. TUT.BY коротко объясняет о чем он.

В каком случае власть переходит к Совбезу?

«В случае гибели президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера», — говорится в документе.

Отметим, что речь идет только о насильственной смерти.

То есть в случае естественной смерти или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до избрания нового главы государства переходят к премьер-министру.

И что должен сделать Совбез первым делом?

Ввести чрезвычайное или военное положение. Совет безопасности должен определить перечень мер, например:

установление ограничений на свободу передвижения;

запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий;

запрещение проведения забастовок;

установление комендантского часа;

обеспечение безопасности лиц и объектов.

А в чем разница между военным и чрезвычайным положением?

Из документа следует, что введение чрезвычайного или военного положения остается на усмотрение членов Совбеза.

Согласно белорусскому законодательству, чрезвычайное положение и военное положение — это особые временные правовые режимы деятельности госорганов, должностных лиц, вводимые на всей территории Беларуси или в ее отдельных местностях и допускающие ограничения прав и свобод граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав организаций, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

Главное отличие между ними — то, что режим чрезвычайного положения на всей территории Беларуси по закону не может превышать 30 суток. Если ЧП вводят в отдельных областях или местностях, то там режим может действовать 60 суток. А вот длительность военного положения в законе не оговаривается. Оно действует до тех пор, пока власти не будут уверены, что гражданам и территориальной целостности государства ничего не угрожает.

В случае военного или чрезвычайного положения не допускается проведение выборов и референдумов.

То есть выборов не будет, а будет «коллективный президент»?

Судя по документу, выборы все же будут. Одна из задач Совбеза — проведение последующих выборов президента. Обсуждение этого вопроса на Совбезе должно быть при участии председателей облисполкомов и главы Мингорисполкома. При этом главы регионов имеют право голоса.

Как будут приниматься решения?

Решения Совбеза будут приниматься путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совета безопасности, но не менее чем двумя третями голосов от их общего числа. Председательствовать в Совбезе будет премьер-министр. В настоящее время этот пост занимает Роман Головченко.

Кто входит в Совбез?

В настоящее время председателем Совета безопасности является Александр Лукашенко.

В число постоянных членов входят восемь человек. Вот должности и люди, которые занимают их сейчас:

премьер-министр ( Роман Головченко );

); председатель Совета Республики Национального собрания ( Наталья Кочанова );

); председатель Палаты представителей Национального собрания ( Владимир Андрейченко );

); глава Администрации президента ( Игорь Сергеенко );

); госсекретарь Совета безопасности ( Александр Вольфович );

); министр внутренних дел ( Иван Кубраков );

); министр обороны ( Виктор Хренин );

); председатель Комитета государственной безопасности (Иван Тертель).

Также членами Совета безопасности являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны.

А что будет, если власти не захотят подчиняться Совбезу?

Декрет обязывает всех граждан, чиновников и любые организации, в том числе госорганы, незамедлительно исполнять решения Совбеза. В случае неисполнения должностными лицами решений Совета безопасности «коллективный президент» может освободить таких лиц от должности или назначить на соответствующую должность других лиц.

Декрет подписали, и что дальше?

Декрет вступает в силу со дня подписания и является временным. Теперь его должны представить в парламент (Палату представителей и Совет Республики) в трехдневный срок.

Там его должны будут либо принять, либо отменить большинством не менее двух третей голосов от полного состава каждой из палат.

Почему этот декрет появился?

После «дела о госперевороте» Александр Лукашенко заявил, что примет «одно из принципиальных решений за четверть века президентства» и подпишет соответствующий декрет.

По его словам, в случае его смерти в стране будет «коллективный президент в виде Совета безопасности».

— Президента застрелили, назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Он будет решать: надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть (если кто-то шевельнется на границе) до военного. И Совет безопасности должен принимать решение. Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной, «если вдруг». Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет, — заявил Лукашенко.

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