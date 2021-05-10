Посол Германии в Беларуси посетил Хатынь и Яму и призвал вместе идти по пути примирения

«Беларусь особенно пострадала от немецкой оккупации. Систематические убийства на территории Беларуси и особенно геноцид по отношению к европейским евреям достигли беспрецедентных масштабов», — подчеркнул он, напомнив о Минском гетто, Малом Тростенце, Хатыни, Яме, где совершались преступления.

«Мы, немцы, испытываем глубокий стыд перед лицом варварских преступлений, совершенных здесь немцами – преступлений, которые выходят за границы понимания. Девятого мая был днем освобождения и для нас, немцев. Именно поэтому наша история накладывает на нас особую ответственность и обязанность не позволить предать забвению память о преступлениях немцев во время Второй мировой войны. Потому что без памяти о прошлом мы лишимся своего будущего», — уверен посол.

«Тот факт, что люди в Беларуси и в других странах, жестоко пострадавших от нацистов, после войны были готовы к примирению, наполняет нас, немцев, чувством глубокой благодарности. Давайте и дальше вместе идти по пути примирения и мирного сотрудничества», — призвал глава дипмиссии.

«В ужасе от преступлений, совершенных во время Второй мировой войны, и Холокоста мир однажды уже извлек урок и создал мирный порядок, опирающийся на права человека и международное право. Именно перед лицом опасности, что демоны прошлого вновь очнутся и между народами снова начнут возникать недоверие и враждебность, мы привержены этому порядку и хотим защищать его вместе со всеми вами», — заявил он.