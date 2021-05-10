Индия. Переболевшие COVID-19 заражаются «черным грибком»

Врачи в Индии сообщают об участившихся случаях обнаружения редкой и агрессивной грибковой инфекции — мукормикоза. Такую информацию, со ссылкой на индийских специалистов, опубликовала BBC.

Мукормикозом можно заразиться, вдохнув споры грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, в почве, растениях, гниющих овощах и фруктах. Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может угрожать жизни диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом, таких как больные раком или люди с ВИЧ или СПИДом.

Индийские специалисты полагают, что грибковая инфекция, общая смертность от которой может достигать 50%, вероятно, спровоцирована применением стероидов для лечения коронавирусной инфекции.

“Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усугубляет ее, а затем стероиды, которые помогают бороться с Covid-19, действуют как топливо для огня”, – говорит доктор Наир.

Доктор Наир говорит, что за последние два года в Мумбаи он сталкивался не более чем с 10 случаями мукормикоза, но в этом году все по-другому. В период с декабря по февраль только шесть его коллег в пяти городах – Мумбаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Дели и Пуне – сообщили о 58 случаях заражения. Большинство пациентов заразились им в период от 12 до 15 дней после выздоровления от Covid-19.

Врачи предполагают, что стероиды, используемые в лечении пневмоний возникших в результате Covid-19, уменьшают воспаление в легких и помогают остановить некоторые повреждения, которые могут возникнуть из-за чрезмерного ответа иммунной системы на коронавирус. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови как у диабетиков, так и у пациентов, не страдающих диабетом. Это привело специалистов к мысли о том, что именно стероиды могут быть виноваты в росте случаев заболевания грибковой инфекцией.

«Мы уже наблюдаем по два-три случая заболевания мукормикозом в неделю. Это кошмар во время пандемии», — говорит Ренука Браду, главный врач лор-отделения в одной из больниц Мумбаи. Многие пациенты потеряли зрение из-за инфекции, еще несколько скончались.

Хотя высокопоставленный правительственный чиновник заявил, что «большой вспышки нет», рост случаев заболевания выявлен в Мумбаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Дели и Пуне.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии). Как сообщила 5 мая ВОЗ, на Индию пришлось 46% случаев заражения и 25% всех летальных исходов, зарегистрированных в мире на прошлой неделе.

Поделиться ссылкой: