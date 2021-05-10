Сегодня прошла онлайн-встреча Светланы Тихановской с Мацеем Поповски, гендиректором департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии (DG NEAR). На встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси. Работа над проектом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской.

План предполагает финансовую макропомощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ с участием МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Обязательное условие – что помощь поступит демократической Беларуси – а не режиму – в переходный период и после новых свободных выборов.

В поддержку плана выступили КС, НАУ и Вероника Цепкало, подписавшие обращение к Президенту Еврокомиссии Урсуле ван дер Ляйен с призывом опубликовать План и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси.

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