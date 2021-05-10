Несмотря на резкую критику политической ситуации в Беларуси, Дания примет участие в предстоящем чемпионате Европы по велоспорту на треке, который пройдет в Минске с 23 по 27 июня, сообщает Сyclingworld. Но форма спортсменов в цветовой гамме флага – бело-красная.

Флаг Дании – красное прямоугольное полотнище с изображением белого скандинавского креста – прямого креста, вертикальная крестовина которого смещена к древковому краю полотнища.

“Основная причина, по которой мы согласились на эти соревнования, заключается в том, что участие в континентальном чемпионате (в нашем случае чемпионате Европы) является предварительным условием для нашего допуска к чемпионату мира в конце года. Если мы решим не участвовать в чемпионате Европы, это будет иметь для нас далеко идущие спортивные последствия. Это будет означать, что, отказавшись от участия в чемпионате Европы, мы лишимся возможности участвовать в чемпионате мира 2021 года. Участие в чемпионате Европы является просто необходимым условием“, – объясняет спортивный директор Датского союза велосипедистов Мортен Беннеку в пресс-релизе и продолжает, – И тогда это имеет далеко идущие последствия, потому что отсутствие участия в чемпионате мира 2021 года имеет большое негативное значение для квалификации на следующий чемпионат мира в 2022 году и, таким образом, последствия, которые влияют на квалификацию на следующих Олимпийских играх. Цикл, где до Олимпиады в Париже три года. Таким образом, это окажет серьезное влияние на сохранение статуса лидеров. И как раз перед чемпионатом мира в 2021 году мы планируем представить будущую мужскую сборную. И это их очень их мотивирует. По этому очевидно, что отсутствие на чемпионате Европы будет для нас по-спортивному проблематичным“.

“На чемпионате Европы в Минске Датский союз велосипедистов планирует уделить особое внимание безопасности спортсменов, – объясняет директор Мартин Эллеберг Петерсен. – Как в команде менеджмента, так и в совете директоров безопасность гонщиков и персонала является приоритетной задачей. <…>Все спортсмены будут носить свою обычную повседневную одежду во время поездок и транспортировки на мероприятие и обратно. Форма национальной сборной будет надеваться только внутри арены. У нас нет желания смешивать политику и спорт. <…>Так же, по просьбе наших спонсоров и при нашей полной поддержке, с одежды были удалены логотипы. Мы здесь, чтобы обеспечить участие в чемпионате мира и обеспечить как можно более хорошие позиции для наших спортсменов», – заключает директор Мартин Эллеберг Петерсен.

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