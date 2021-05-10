9 мая «Белорусский дом печати» отказался печатать газету Intex-press

Письмо в редакцию из «Белорусского дома печати» пришло по электронной почте в выходной день, 9 мая. В нем сообщается, что типография «в одностороннем порядке» без объяснения причин расторгает договор на оказание своих услуг.

«Приносим свои извинения и надеемся на взаимопонимание», — заканчивает свое письмо в редакцию газеты заместитель гендиректора по производству и идеологической работе типографии Ю.Д. Ариховский.

Ранее барановичское независимое издание оштрафовали на 150 базовых величин, предупредили в Мининформе, «Белпочта» отказалась включать издание в подписной каталог на второе полугодие 2021 года, торговые сети и «Белсоюзпечать» отказались продавать газету. Его издатель Владимир Янукевич предупрежден прокурором, наказан штрафом и проводится проверка о возбуждении уголовного дела. Причиной лавины репрессий в отношении независимого издания стало интервью со Светланой Тихановской, опубликованное в газете 14 апреля 2021 года.