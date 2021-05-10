Решения Совета безопасности в случае гибели президента будут приниматься тайным голосованием двумя третями голосов от их общего числа. Такое правило утверждено декретом №2 «О защите суверенитета и конституционного строя», подписанным сегодня Александром Лукашенко. Текст документа опубликовала пресс-служба президента.

Декрет вступает в силу со дня подписания, является временным и представляется на рассмотрение Национального собрания Беларуси. Возможность издания президентом по инициативе или по предложению правительства временных декретов предусмотрена статьей 101 Конституции Беларуси. Он должен быть в трехдневный срок представлен для последующего рассмотрения Палатой представителей, а затем Советом Республики. Этот декрет сохраняет силу, если он не отменен большинством не менее двух третей голосов от полного состава каждой из палат. Палаты могут регулировать законом отношения, возникшие на основе декретов, которые отменены.

В вводной части документа объясняется необходимость издания декрета: «Осознавая ответственность перед нынешним и будущими поколениями граждан страны за сохранение суверенитета Республики Беларуси, обеспечение ее национальной безопасности и территориальной целостности, мира и спокойствия, защиту жизни и здоровья людей в условиях глобальных вызовов и угроз».

Декрет вступает в силу в случае «гибели Президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера».

Если это произошло, Совбез Беларуси «незамедлительно» вводит «в установленном порядке» на территории страны чрезвычайное или военное положение. Наблюдатели уже обратили внимание на эту странную формулировку. Выходит, что четко не определено, какое именно положение нужно вводить. Это остается на усмотрение членов Совбеза. Как не совсем ясно, может ли Совбез не вводить такое положение. Отметим, в Конституции указано, что в случае введения чрезвычайного или военного положения «осуществление прав и свобод личности может быть приостановлено». В законе о ЧП указано, что чрезвычайное положение не может длиться дольше 30 суток на всей территории страны, либо 60 суток — в ее отдельных местностях.

Соласно декрету, все госорганы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совбеза.

Совет безопасности уполномочен определить перечень мер, которые применяются в условиях чрезвычайного или военного положения. Перечислены некоторые из них:

установление ограничений на свободу передвижения;

запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий;

запрещение проведения забастовок;

установление комендантского часа;

обеспечение безопсности лиц и объектов.

Декрет обязывает всех граждан, чиновников и любые организации, в том числе госорганы незамедлительно исполнять решения «коллективного президента».

Любопытен механизм принятия решения членами Совета безапасности — тайным голосованием двумя третями от их общего числа. Ранее эта информация не озвучивалась. Председательствует в Совбезе премьер-министр.

Схематично описан механизм назначения последующих выборов — отмечено, что обсуждение этого вопроса на Совбезе должно быть при участии председателей облисполкомов и главы Мингорисполкома. При этом главы регионов имеют право голоса .

Совбезу дано право освобождать от должности тех чиновников, которые не подчиняются решению «коллективного президента» и назначать новых.

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