25 самых богатых стран мира по ВВП на душу населения

В Беларуси ВВП на душу населения в 16 раз меньше, чем в самой успешной стране мира по этому показателю.

Страны с самым высоким уровненем ВВП на душу населения расположены в Северной Америке, Европе, Азии и Океании. Примечательно, что в Топ-25 нет ни одной страны Южной Америки или Африки.

Хотя США находятся на первом месте в мире по уровню ВВП, это государство занимает пятое место с ВВП на душу населения в 63 051 доллар США.

Интересно, что в ряде стран с меньшей численностью населения ВВП на душу населения высок. Например, Исландия входит в первую десятку с урвонем ВВП на душу населения 57 189 долларов, но число жителей острова составляет всего около 342 тысяч. Аналогичным образом, в Люксембурге живет всего чуть менее 633 тысяч человек, но это самая богатая страна в мире по ВВП на душу населения. Та данный показатель равняется 109,6 тыс долларам, сообщает visualcapitalist.com.

На последней строчке в Топ-25 находится Новая Зеландия с показателем 38,6 тысяч долларов.

В Беларуси уровень ВВП на душу населения в 2020 году составлял 6,7 тысяч долларов.

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