По прогнозам синоптиков, 11 мая будет теплая погода, небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, в западных районах до +10-12°С. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
Прогноз по областям:
Минск
Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +6 +8, в окрестностях города +4+5. Температура воздуха +21..+23°C. Ветер восточный, 3-8 м/с.
Брест
Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха +23..+25°C. Ветер восточный, 3-8 м/с. Порывы до 14 м/с.
Витебск
Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха +20..+22°C. Ветер восточный, 3-8 м/с.
Гомель
Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха +21..+23°C. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Гродно
Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха +22..+24°C. Ветер восточный, 3-8 м/с. Порывы до 14 м/с.
Могилев
Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха +20..+22°C. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
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