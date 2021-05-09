В Беларуси празднуют День Победы

Великая Отечественная война закончилась 76 лет назад, но память о событиях, ставших катастрофой для Беларуси, жива до сих пор. Сегодня в стране отмечают день Победы.

Если до войны в Беларуси в ее нынешних границах проживали 9,2 миллиона человек, то в конце 1944 года — 6,3 миллиона, отмечается на сайте «Архивы Беларуси». Исследователи считают, что за годы ВОВ погибло от 2,5 до 3 миллионов и более жителей Беларуси, то есть, не менее чем каждый третий.

Чрезвычайная государственная комиссия, расследовавшая преступления нацистов, после войны озвучивала, что на территории БССР убили больше 2,2 миллиона человек («гражданских» и военнопленных).

Больше двух сотен сожженных городов и городских поселков, тысячи сожженных деревень, вывезенные в Германию предприятия. В годы той войны страна понесла большой материальный ущерб, по информации историков, белорусская экономика была отброшена на уровень 1913 года.

Белорусы 1132 дня были вынуждены жить под оккупацией, многих вывезли на принудительные работы. За сухими цифрами статистики — реальные судьбы, убитые близкие, утраченное здоровье, потерянное детство.

Но многие дожили до Победы. 8 мая 1945 года германское командование капитулировало, вечером 9 мая в Москве устроили первый праздничный салют.

9 мая 2018 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На 1 апреля 2021-го в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных труженика тыла, 317 блокадников Ленинграда). Больше всего ветеранов в Минске — 993 человека, меньше всего — в Гродненской области: 241. К празднику белорусские ветераны все-таки получат единовременные выплаты, правда, к такому жесту поддержки в этом году пришли не сразу.

В Беларуси сейчас живут всего два Героя Советского Союза — это Василий Сергеевич Мичурин и Иван Ильич Кустов. Их уже поздравил лично министр обороны, с цветами и оркестром.

Сегодня по всей стране будут благодарить ветеранов и вспоминать родных, погибших в той войне.

Что в праздничной программе в столице

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Самой насыщенной праздничная программа традиционно будет в Минске. Напомним основные мероприятия в столице.

Утром и вечером центром притяжения станет площадь Победы.

В 11.00 — торжественное возложение цветов и венков к монументу Победы. Придут официальные лица, представители общественных организаций и профсоюзов, духовенство, депутаты и молодежь.

В 21.30 — праздничный гала-концерт «Подвиг народа бессмертен» там же. Транслировать его будут на телеканале «Беларусь 1».

В 23.00 — праздничный пятиминутный фейерверк в пяти точках города. Это парки Янки Купалы, Павлова и Уго Чавеса, площадка у «Чижовка-Арены» и на набережной водохранилища Дрозды. Планировалось, что преобладающая цветовая гамма пиротехнического шоу будет в цветах государственного флага Республики Беларусь.

К слову, сегодня в Беларуси отмечают еще и День государственного флага и герба. По этому поводу — официальные мероприятия на площади Государственного флага, с показательным пролетом военных вертолетов и самолетов.

«Особый контроль» от МВД

Перекрытый автозаками проспект Независимости в Минске, 9 мая 2020-го. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы, — незадолго до 9 мая предупредили в МВД.

Чтобы праздник не был мрачным, на въездах в Минск будут выборочно досматривать автомобили, места мероприятий возьмут «под особый контроль», в метро и на железнодорожном вокзале будут работать наряды милиции, а на подходах к концертным площадкам установят КПП.

— Все граждане, которые пожелают прийти на праздник, должны пройти досмотр на КПП. Необходимо представить вносимые вещи для осмотра. В случае обнаружения запрещенных предметов в ручной клади либо на себе — их будут изымать, а лица доставлять в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — предупредил замначальника управления охраны правопорядка МВД Владимир Станилевич.

Отдельно он вспомнил о «незаконной незарегистрированной символике» и недопустимости вызывающего поведения.

Что будет с транспортом в Минске

В Минске 9 мая будут перекрывать дороги в центре, автомобилистам придется объезжать эти участки. Движение будут ограничивать в привязке к мероприятиям на площади Победы — утром и вечером.

Изменятся некоторые маршруты автобусов, а поезда метро вечером будут ходить чаще обычного. Больше информации можно получить здесь, а пока вот схема дорог, которые будут перекрываться.