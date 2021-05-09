В управлении МВД России по Омской области уведомили, что ведутся поиски “жителя Омска 1971 года рождения”, который уехал “в лесной массив” с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района на квадроцикле. В операции задействованы силы полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается прибытие сотрудников МЧС и волонтеров.

“Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию”, – пояснили в МВД.

В поисках задействованы вертолеты

Между тем сетевое издание “Коммерческие вести” – электронная версия одноименного омского делового еженедельника – сообщило, что “49-летний житель Омска” покинул базу в районе 16.00 по местному времени (13.00 мск) 7 мая. Знакомые вечером, ночью и утром предпринимали самостоятельные попытки поисков. Спустя почти сутки, в 13.50 по местному времени 8 мая (10.50 мск) о происшествии уведомили полицию. В операции задействовали вертолеты.

Как напоминает издание “Общая газета”, Мураховский категорически отрицал версию об отравлении Алексея Навального. По словам экс-главврача, оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ.

Смерти врачей больницы в Омске

До этого, в течение двух месяцев один за другим скончались два врача, оказывавшие помощь политику после экстренной посадки самолета в аэропорту Омска.

Так, 26 марта умер от последствий перенесенного в декабре 2020 года инсульта 63-летний Рустам Агишев, заведовавший отделением травматологии и ортопедии БСМП-1. До этого, 4 февраля, от сердечного приступа скончался 55-летний замглавврача этой больницы Сергей Максимишин.

В БСМП-1 Омска летом 2020 года после отравления доставили российского оппозиционера Алексея Навального.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете во время рейса из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева на том этапе, в частности, называла “враньем”, “неприкрытой и вредительской ложью” слова главного врача омской больницы Мураховского о нетранспортабельности Алексея Навального. Позднее политик все же был доставлен для лечения в берлинскую клинику “Шарите”. Российские власти утверждали, что в Омске врачи обнаружили у Навального хронический панкреатит и не нашли следов отравления.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе “Шарите” провели токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы “Новичок”. К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).