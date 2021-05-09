Политолог и телеперсонаж Вадим Боровик в программе Григория Азаренка «Тайные пружины политики» на государственном телеканале СТВ → предложил заканчивающим школу девственницам добавлять несколько дополнительных баллов на централизованном тестировании, чтобы абитуриентка имела больше шансов поступить в ВУЗ.

Рассуждая о так называемых «традиционных ценностях», Боровик, под одобрительное кивание Азаренка, увлекся и пустился в рассуждения о возможных вариантах «мягкой силы» Беларуси и стимулировании определенных идеологических установок.

«Послушайте, хватит отступать. Вот эти ценности традиционные, я сейчас буду утрированно говорить, чтобы зритель запомнил. Это не значит, что Министерство образования меня на это уполномочило. Это мнение Боровика. Но когда у нас девственницы начнут заканчивать школу, и вот девственница закончила школу, мы ей к централизованному тестированию добавляем несколько баллов, и она проходит. Потому что да, у нас меньше будет ЭКО. У нас будет более здоровая молодежь», — попытался объяснить свою идею телеперсонаж.

По мнению Боровика, таким образом школьницы поймут, что есть «традиционные ценности, ценность семьи».

«Мы не будем воспитывать, какие презервативы надевать в школе, а мы будем ее учить, что нужно уважать мужа, а муж должен уважать жену, что ребенок в приоритете в семье. Понимаете? Вот этому надо учить», — продолжил свою мысль «политолог».

Он противопоставил женскую эмансипацию идее научить девочку уважать мужчину. По мнению Боровика, эмансипация и феминизм приводят к инфантильности мужчин.

«Вот сегодня у нас любят: эмансипация, феминизм. Мы никогда не будем ущемлять женщин. Но если мы сегодня девочку научим уважать мужчину, а мужчину научим быть главой семьи, тогда у нас не будет 40-летних лбов, которых содержат матери-пенсионерки. Сколько у нас таких, которые пьют, не работают, тунеядствуют, а мать их…» — резюмировал Боровик.

«А потом на митинги», — продолжил мысль ведущий передачи Григорий Азаренок, который, кстати, тоже не женат.

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