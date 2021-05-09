О том, что ее ребенок будет выступать 9 мая на Площади Победы, женщина узнала не сразу. Говорит, когда детей начали тягать в школу на ежедневные репетиции, родители думали, что это подготовка к традиционному школьному концерту.

— В один из дней ребенок приходит домой чуть ли не в слезах и заявляет, что больше не хочет петь в хоре, — рассказывает собеседница. — Оказалось, что они должны выступать на официальном мероприятии, где будет Лукашенко, а сын категорически против.

Родители также не были в восторге от участия их ребенка в провластных мероприятиях.

— Но проблема в том, что мы очень хотели попасть в этот хор, это заслуженный коллектив (плохой бы на мероприятие к Лукашенко не позвали б), который регулярно катается по миру с концертами, — рассказывает собеседница. — Вот и думай, как быть, если хочешь, чтобы твой сын ездил по Европе.

В итоге решили не отказываться — в конце концов, задача была лишь спеть песню.

Репетиции шли даже в выходные.

— Пришлось отказаться от поездки в гости, потому что пропускать было нельзя. Накануне концерта детям сообщили, чтобы они под концертные костюмы надели что-то потеплее, потому что петь будут без курток, — вспоминает женщина. — Я еще тогда подумала: да, ладно, неужели разденут малышню, когда на улице всего 10 градусов?! И что вы думаете: раздели!

Собеседница говорит, что смотрела видео в прямом эфире.

— Стоят эти несчастные детишки, кто в рубашке, кто в платье и слушают все эти речи про «последователей оккупантов и их приспешников». Ладно бы просто спели и ушли. А то ведь так и держали детей без курток на площади, пока главный выговорится. Вот, скажите, почему Головченко и Кочанова могут стоять в пальто рядом с Лукашенко, а школьников для красоты надо обязательно раздеть? — возмущается родительница.

Она также рассказала, что прежде, чем выпустить детей на место проведения мероприятия, их, по словам сына, дважды прогнали через «рамку» и обыскали вручную. Даже самых маленьких.

— Это называется вера в народную любовь. А вдруг 9-летний террорист что-то устроит? Ну а чтобы всякие мысли в голову не лезли, в туалет детей тоже не отпускали. Мой сын потом чуть до дома добежал. В общем, мероприятие получилось «со слезами на глазах», — иронизирует собеседница. — Сейчас смотрю видео, как высокие руководители растроганно слушают песню в исполнении детишек, и думаю: а понимают ли наши высокие «товарищи», что эти самые дети реально думают о них?