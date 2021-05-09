Лукашенко назвал герб, флаг, гимн и победу в Великой Отечественной войне символами величия и независимости беларусского народа, воплотивших достижения и черты нации.

«Они отражают национальную идею — стремление народа к независимой, мирной и созидательной жизни», — заявил он, приведя ряд ряд исторических событий, случившихся в Беларуси с современной госсимволикой.

«С нашими символами мы стали республикой, основателем СССР, вместе с братскими народами победили и низвергли нацизм, вошли в историю как учредители Организации Объединенных наций. С этими символами. В трудные 90-е сумели сплотиться и выжить как суверенная и независимая страна. Несмотря на экономические кризисы, мы сохранили промышленность и сельское хозяйство, мы вышли в космос, мы развиваем самые передовые технологии, в том числе IT-индустрию, атомную энергетику. И сделали это в условиях беспрецедентных вызовов нашей государственности – экономических санкций и политических ультиматумов», — подчеркнул он.

В противовес Лукашенко вспомнил о бело-красно-белом флаге, вновь связав его с преступлениями нацизма.

«А тем, кто посягает на святое – этот флаг и память о великой победе, скажу одно: посмотрите в глаза еще оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны. Почувствуйте всем своим существом всех тех, кто смотрит на нас оттуда – на тех, завоевавших победу и ушедших от нас много десятилетий тому назад. Они помнят барацьбітоў за народную свободу с бчб-повязками на рукавах, которые мало чем отличались от фашистских карателей, а порой превосходили их по жестокости. Они знают цену этой народной свободы, окруженной колючей проволокой гетто и концлагерей. И мы, белорусы, никогда не примем цвет предательства своей родины, цвет пособничества убийцам и палачам беларусского народа. Именно народ определил, какими у нас будут наши главные символы», — заявил он.

Отметим, на самом деле бело-красно-белый флаг не имеет никакого отношения к фашизму. Он был разработан основателями Белорусской народной республики на основе цветов исторического герба «Погоня» (который, кстати, сегодня признан историко-культурной ценностью в Беларуси) и в 1918 году стал государственным символом БНР — первой попытки белорусского народа создать независимое государство.

После становления БССР в 1920-х советская власть от бело-красно-белого флага отказалась, но другой флаг страны разработан не был — использовалось советское красное знамя. Поэтому к моменту начала Второй мировой войны у Беларуси никакого иного национального флага, кроме бело-красно-белого, не было. Как единственный имеющийся символ, его и стали использовать оккупационные власти на административных зданиях и при проведении официальных мероприятий — точно так же, как они использовали национальные флаги в других оккупированных странах (нигде больше это к отказу государств от своих символов не привело). Кстати, создатель флага Клавдий Дуж-Душевский, живший тогда в Каунасе, не сотрудничал с нацистами и сам попал в концлагерь в 1943-м.

Собственный флаг БССР был создан лишь после войны, в 1951 году, по тому же принципу, как создавались флаги всех советских республик: к красному знамени с серпом, молотом и звездой добавлялись некие особые национальные элементы. В случае БССР это были зеленая полоса и орнамент. Исторической основы этот флаг не имел.

Поэтому национальное движение, возникшее в конце 80-х годов в Беларуси, подняло бело-красно-белый флаг, и именно этот символ стал государственным, когда Беларусь получила независимость в результате распада Советского Союза. Но через четыре года, после референдума, инициированного Лукашенко, страна вернулась к немного измененным советским символам — единственная из всех бывших республик СССР.